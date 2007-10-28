Криштиану Роналду: «Если бы зависело от меня, играл бы только за сборную и в ЛЧ»

Нападающий «Ювентуса» заявил, что с удовольствием играл бы не во всех матчах за клуб.

«Если бы это зависело от меня, то я бы играл только в важных матчах. Выходил бы на поле в играх за сборную Португалии и в Лиге чемпионов. Такого рода матчи мотивируют меня, потому что от них многое зависит. Мне нравится играть в сложной атмосфере и под давлением.

Однако очевидно, что нужно быть профессионалом, честно делать свою работу каждый день, уважать свою семью и клуб, за который ты выступаешь, и который платит тебе.

Поэтому необходимо делать все возможное постоянно. Однако в конце своей карьеры я бы хотел отойти от этого всего», – приводит слова Роналду Vi Sport со ссылкой на France Football.