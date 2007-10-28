Экс-главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев может возглавить .

По информации «Матч ТВ», кандидатуру 47-летнего специалиста рассматривают в правительстве Волгоградской области. Ожидается, что решение будет принято во время перерыва в ФНЛ на зимнюю паузу. В 2019 году клубу осталось провести 5 матчей.

Перед «Ротором» поставлена задача выхода в РПЛ. После 20 туров ФНЛ волгоградцы занимают третье место, на два очка отставая от «Химок» и на шесть – от «Торпедо».

Ранее Аленичев уже выводил в РПЛ «Арсенал» и «Енисей». Последним местом работы тренера стал красноярский клуб, который он покинул после завершения прошлого сезона.