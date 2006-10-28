Криштиану Роналду: «В 19-20 лет я понял, что футбол – это цифры, титулы и рекорды. Немногие смогли забить 700 мячей за карьеру»

Нападающий «Ювентуса» рассказал о своем отношении к футболу.

О своей одержимости

«Когда мне было, 19-20 лет я понял, что футбол – это цифры, титулы, рекорды и голы».

О том, что нужно эффективному форварду

«Чтобы стать настоящим бомбардиром, во-первых, нужен талант. Без него не получится. Во-вторых, без труда талант бесполезен. Ничего не падает с неба. Я бы никогда не добился того, что у меня, если бы не трудился. 700 голов – это впечатляющая цифра. Я горжусь этим достижением еще сильнее потому, что немногим игрокам оно покорилось».

О возрасте

«Моя цель – оставаться молодым, при этом взрослея. Я хочу быть конкурентоспособным как можно дольше. Покажите мне моего ровесника, который играет на этом же уровне в таком клубе как , – сказал Роналду.