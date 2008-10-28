Гарет Бэйл: «Даже не знаю, кто сейчас премьер-министр, мне все равно. Зато слежу за гольфом»

Полузащитник Гарет Бэйл рассказал о том, что не следит за политическими новостями.

– На моем телефоне ничего не установлено. Так что, если мои друзья не присылают мне что-то, или агенты не говорят о новостях, про которые я должен знать, я не обращаю внимания. Не вижу в этом смысла.

– Что ты думаешь о Брексите?

– Я смотрю на него с финансовой точки зрения, потому что это сильно затрагивает мои вложения. Все меняется.

Однако я не читаю новости. Я действительно на 99% ничего не знаю о Брексите. Я даже не знаю, кто сейчас премьер-министр Великобритании. Не имею ни малейшего понятия. Мне не интересно. Зато я слежу за гольфом и могу сказать, кто сейчас лучший игрок мира, – сказал Бэйл.