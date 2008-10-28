Хавбек «Пармы» Скоццарелла и игрок «Сассуоло» Маньянелли дисквалифицированы за богохульство

Дисциплинарный комитет Серии А наказал хавбека «Пармы» Маттео Скоццареллу и полузащитника Франческо Маньянелли за богохульство.

Инциденты, по итогам которых их дисквалифицировали, произошли в матчах 9-го тура Серии А между и «Пармой» (2:2), а также «Вероной» и «Сассуоло» (0:1). Решение было принято после просмотра видео с этих встреч.

В ходе этих встреч Скоццарелла и Маньянелли позволяли себе богохульные высказывания. В частности, они выкрикивали проклятия с упоминанием имени бога.

Игроки пропустят по 1 матчу Серии А. Таким образом, Скоццарелла не сможет сыграть в игре 10-го тура чемпионата против «Вероны», а Маньянелли – против «Фиорентины».

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в Серии А. Ранее за богохульство был дисквалифицирован хавбек «Удинезе» Роландо Мандрагора. Он также пропустил один матч чемпионата.