Лига чемпионов. «Интер» – «Боруссия» Дортмунд, «Аякс» принимает «Челси», «Славия» – «Барселона»

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В 3-м туре Лиги чемпионов «Интер» принимает дортмундскую «Боруссию», «Аякс» играет с «Челси», «Славия» – с «Барселоной», «Ливерпуль» отправляется в гости к «Генку».

Лига чемпионов

3-й тур

Группа H

Аякс Голландия – Челси Англия
Дата проведения
23 октября, 19.55, «Йохан Кройфф Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Лилль Франция – Валенсия Испания
Дата проведения
23 октября, 22.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика

Группа F

Интер Италия – Боруссия Д Германия
Дата проведения
23 октября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Славия Чехия – Барселона Испания
Дата проведения
23 октября, 22.00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Группа E

Генк Бельгия – Ливерпуль Англия
Дата проведения
23 октября, 22.00, «Люминус Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ред Булл Австрия – Наполи Италия
Дата проведения
23 октября, 22.00, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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