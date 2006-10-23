Лига чемпионов. «Интер» – «Боруссия» Дортмунд, «Аякс» принимает «Челси», «Славия» – «Барселона»

В 3-м туре Лиги чемпионов «Интер» принимает дортмундскую «Боруссию», «Аякс» играет с «Челси», «Славия» – с «Барселоной», «Ливерпуль» отправляется в гости к «Генку».

Лига чемпионов

3-й тур

Группа H

Группа F

Группа E

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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