Лига чемпионов. «Интер» – «Боруссия» Дортмунд, «Аякс» принимает «Челси», «Славия» – «Барселона»

В 3-м туре Лиги чемпионов «Интер» принимает дортмундскую «Боруссию», «Аякс» играет с «Челси», «Славия» – с «Барселоной», «Ливерпуль» отправляется в гости к «Генку».
Лига чемпионов
3-й тур
Группа H
- Дата проведения
- 23 октября, 19.55, «Йохан Кройфф Арена»
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Пьер-Моруа»
Группа F
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Синобо Стэдиум»
Группа E
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Люминус Арена»
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Ред Булл Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.