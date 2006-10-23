Видеотрансляция матча «Интер» – «Боруссия» Дортмунд – 1:0. Лаутаро забил. Текстовый онлайн тоже есть

Теги Боруссия Дортмунд Интер Лига чемпионов УЕФА Футбол

В 3-м туре Лиги чемпионов «Интер» принимает дортмундскую «Боруссию».

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Интер Италия – Боруссия Д Германия 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
23 октября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 22 Мартинес.
ИнтерХанданович, Шкриньяр, де Врей, Годин, Асамоа (Бираги, 80), Барелла, Кандрева, Брозович, Гальярдини, Мартинес, Лукаку (Эспозито, 62).
Боруссия ДБюрки, Хакими, Аканджи (Бруун Ларсен, 74), Хуммельс, Шульц, Санчо, Витцель, Азар, Дилэйни (Дауд, 65), Брандт, Вайгль.
Предупреждения:
Брозович (43), Барелла (56), Годин (78), Вайгль (79).

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