Видеотрансляция матча «Интер» – «Боруссия» Дортмунд – 1:0. Лаутаро забил. Текстовый онлайн тоже есть

В 3-м туре Лиги чемпионов «Интер» принимает дортмундскую «Боруссию».
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 23 октября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Гол:
- 1:0 – 22 Мартинес.
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Интер –
Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Годин, Асамоа (Бираги, 80), Барелла, Кандрева, Брозович, Гальярдини, Мартинес, Лукаку (Эспозито, 62).
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Боруссия Д –
Бюрки, Хакими, Аканджи (Бруун Ларсен, 74), Хуммельс, Шульц, Санчо, Витцель, Азар, Дилэйни (Дауд, 65), Брандт, Вайгль.