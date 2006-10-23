Семак про ЛЧ после РПЛ: «Разные уровни, играть намного сложнее. Иллюзий мы не строим»

Главный тренер Сергей Семак подвел итоги матча с «РБ Лейпциг» (1:2) в Лиге чемпионов, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– В первом тайме действовали более-менее дисциплинировано. За исключением срезки в штрафную не было моментов у «Лейпцига».

После пропущенных голов было много сумбура, много неоправданных длинных передач. Не могли цепляться, пользоваться пространствами за спинами защитников. Могли сравнять, но у них был еще более острый момент.

– Почему не поменяли состав после «Ростова»?

– Те, кто вышел, готовы лучше. Это лучшие игроки на данный момент.

– Почему поменяли Шатова на Осорио?

– Осорио – быстрый игрок, хотели активнее использовать крайних защитников, для этого нужна была страховка. Тем более периодически за счет быстрых включений «Лейпцига» были у нас сложности.

– Не удивило, что против двух нападающих «Зенита» «Лейпциг» сыграл в четыре защитника?

– Нет, они много играют и в тройку, и в четверку. Мы готовились к обоим вариантам.

– Что скажете о работе Дриусси в обороне? Показалось, что в голе Лаймера он недоработал сразу в двух фазах.

– Возможно. Посмотрим, будем разбирать ошибки. Как правило, пропущенные голы – цепь ошибок.

– Удивил ли «Лейпциг»?

– Команда хорошая, быстрая. Это и ожидали, компактно играют в центре поля, собирают много подборов, много двигаются и перемещаются. Мы могли играть лучше.

– Почему не сразу поменяли схему после того, как «Лейпциг» изменил игру сразу после перерыва?

– Не было серьезных проблем в обороне в первом тайме. Надеялись воспользоваться пространством, возможностями для контратаки, прежде всего для Азмуна. К сожалению, пропустили.

– Почему к Ивановичу впереди в конце вы не добавили Ерохина? Почему выпустили Мака, а не его?

– Нужен был быстрый игрок в атаку. «Лейпциг» хорошо играет в середине, подбирает мячи, борется. А открываться за спину и бежать вперед у нас некому.

Мак был наиболее быстрым, поэтому вышел он. Было пару моментов, когда он действовал хорошо.

– Как сказалась победа над «Ростовом»?

– Никак. Это разные турниры, разные уровни, другие скорости, играть намного сложнее. Иллюзий на этот счет мы не строим, – сказал Семак.