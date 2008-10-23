Бывший вице-президент ОКР Ахмед Билалов задержан в США

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Ахмед Билалов был задержан в американском штате Флорида.

По информации The Miami Herald, Билалов был арестован в своем доме недалеко от Майами сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США.

В России Ахмед Билалов и его брат Магомед отвечали за строительство олимпийского комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи. После того, как президент России Владимир Путин в 2013 году выразил недовольство ходом строительства, Билаловы уехали из страны.

Позднее против братьев Билаловых было возбуждено уголовное дело по обвинениям в злоупотреблении полномочиями. В 2016 году МВД России сообщало, что братья находятся в розыске.

Как сообщает «Интерфакс», в ближайшее время Россия направит в США запрос по линии Интерпола.

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