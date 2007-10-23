❗Матч «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря

Королевская испанская футбольная федерация утвердила новую дату проведения матча 10-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Реал».

Игра состоится на стадионе «Камп Ноу» 18 декабря. За проведение матча в этот день выступали оба клуба.

Руководство Ла Лиги хотело, чтобы игра прошла 4 декабря, но в итоге федерация поддержала позицию команд.

Матч «Барселона» – «Реал» перенесли с 26 октября на фоне протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

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