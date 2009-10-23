Правительство поддержало законопроект о возвращении пива на стадионы. Первое чтение может пройти в ноябре

Правительство РФ поддержало законопроект о продаже пива на стадионах во время матчей РПЛ, сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

В отзыве сказано, что опыт проведения чемпионата мира 2018 года и других спортивных мероприятий показал, что при должной организации продажа пива «не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей».

Один из авторов законопроекта, Игорь Лебедев, заявил, что пока действие закона будет распространяться только на футбольные матчи, однако существует возможность его распространения на другие виды спорта.

«Если есть у кого-то желание распространить этот законопроект на другие виды спорта, то пожалуйста, для этого есть второе чтение. Мы ждем первое чтение, которое, как мы ожидаем, будет в ноябре. Ничего не мешает депутатам или правительству внести поправку и распространить действие закона и на хоккейные матчи тоже», — заявил Лебедев.

В пресс-службе РФС отказались комментировать отзыв правительства на этот законопроект.

«Пока нам комментировать нечего. Если такой закон будет принят, то это станет хорошим подспорьем для болельщиков», — сообщили в организации.

Также стало известно, что у членов правительства возникли замечания к законопроекту. В частности, они рекомендовали уточнить механизмы расходования средств, которые получают организаторы мероприятий, а также установить для них ответственность за нецелевой расход.

Запрет на продажу, употребление и рекламу пива на спортивных объектах и мероприятиях действует в России с 2005 года. Законопроект о возвращении пива на стадионы был внесен в Госдуму 22 июля этого года. Его авторами стали Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев.