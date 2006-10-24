Василевский – первая звезда дня в НХЛ

объявила тройку лучших хоккеистов по итогам двух матчей очередного игрового дня.

Третьей звездой назван форвард «Оттавы» , сделавший дубль во встрече с «Детройтом» (5:2).

Защитник Виктор Хедман признан второй звездой. Он забил победный гол в игре с «Питтсбургом» (3:2).

Первой звездой стал вратарь «Тампы» , отразивший 37 бросков из 39 в матче с «пингвинами».