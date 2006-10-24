Василевский – первая звезда дня в НХЛ

Теги Оттава Тампа-Бэй рейтинги НХЛ Виктор Хедман Андрей Василевский Энтони Дюклер Хоккей

НХЛ объявила тройку лучших хоккеистов по итогам двух матчей очередного игрового дня.

Третьей звездой назван форвард «Оттавы» Энтони Дюклер, сделавший дубль во встрече с «Детройтом» (5:2).

Защитник «Тампы» Виктор Хедман признан второй звездой. Он забил победный гол в игре с «Питтсбургом» (3:2).

Первой звездой стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков из 39 в матче с «пингвинами».

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