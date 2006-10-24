Василевский – первая звезда дня в НХЛ

НХЛ объявила тройку лучших хоккеистов по итогам двух матчей очередного игрового дня.
Третьей звездой назван форвард «Оттавы» Энтони Дюклер, сделавший дубль во встрече с «Детройтом» (5:2).
Защитник «Тампы» Виктор Хедман признан второй звездой. Он забил победный гол в игре с «Питтсбургом» (3:2).
Первой звездой стал вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 37 бросков из 39 в матче с «пингвинами».
Just Big Cat things. 🦁#PITvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/OrquXqOrS3— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) October 24, 2019