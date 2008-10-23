Хавбек «Витесса» Базур – Слуцкому: «########, я не хочу играть за твою команду»

Между главным тренером Леонидом Слуцким и полузащитником команды Рихедли Базуром произошел конфликт, сообщает AD.

По информации источника, который ссылается на людей, присутствовавших на тренировке команды, Базур повздорил с форвардом Джеем-Роем Гротом и сказал ему, что разберется с ним в раздевалке.

После этого Слуцкий выгнал Базура с занятия, на что хавбек сказал тренеру: «######## (отвали), я не хочу играть за твою команду».

Источник, связанный с «Витессом», подтвердил, что такой инцидент произошел сегодня утром. Последствия для Базура еще не ясны.

Также сообщается, что Базур не впервые вступил в стычку со Слуцким. В августе этого года перед игрой с «Хераклесом» (1:1) тренер и игрок поругались в тренажерном зале. Сообщается, что Базур выговаривал что-то Слуцкому. Следующий матч против АЗ (2:1) игрок провел на скамейке запасных.

Сообщается, что Базур критиковал Слуцкого после игры с «Хераклесом». Полузащитник нарушил правила поведения после того, как тренер выразил недовольство его игрой. Однако затем он принес извинения, которые были приняты Слуцким.

«Витесс» набрал 23 очка после 10 туров чемпионата Голландии и занимает в турнирной таблице 3-е место. В следующем туре команда сыграет с «Ден Хаагом» в гостях.

Базур в текущем сезоне провел за «Витесс» 9 матчей в чемпионате Голландии и забил 2 мяча.