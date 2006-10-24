Россия уступила 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА и пока теряет одну команду в ЛЧ

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шестая строчка дает стране возможность заявить шесть клубов в еврокубках – три в Лигу чемпионов, три – в . У седьмого места лишь две команды в Лиге чемпионов.

Во вторник «Локомотив» в гостях уступил «Ювентусу» (1:2), а в сегодня на выезде проиграл «Лейпцигу (1:2). Португальская дома победила «Лион» (2:1).

Португалия набрала 43,849 балла в таблице коэффициентов УЕФА и обошла Россию (43,549).

Россия вернет себе шестое место, если в четверг и «Краснодар» выиграют у венгерского «Ференцвароша» и турецкого «Трабзанспора» соответственно, а лишь одна из португальских команд – «Порту», «Брага», «Спортинг» – одержит победу и остальные не наберут очков.

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