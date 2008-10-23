ФАС завела дело против Okko за рекламу букмекера до регистрации СМИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против онлайн-кинотеатра Okko, который показывает матчи английской Премьер-лиги в России.

Дело открыто из-за рекламы букмекерской конторы «Олимп». Поводом стал рекламный баннер с надписью «Олимп» — официальный спонсор трансляции на «Okko Спорт», замеченный ФАС на сайте онлайн-кинотеатра 8 и 28 августа 2019 года.

Реклама букмекеров разрешена только в зарегистрированных СМИ, а сайт okko.tv в их число не входит, говорится в решении ФАС о возбуждении дела от 16 сентября.

При этом, согласно реестру Роскомнадзора, «Okko Спорт» получил свидетельство о регистрации СМИ в тот же день – 16 сентября. Однако в компании утверждают, что это совпадение.

«Заявление на регистрацию было подано заблаговременно, но ее получение затянулось из-за незначительных технических недочетов. Лицензия получена, чтобы освещать спортивные события и предоставлять доступ к их просмотру», – заявили в пресс-службе Okko.

Изначально Okko, продвигая свою платную подписку, заявлял, что в ней не будет рекламы. Однако 10 июля стало известно о партнерстве Okko с «Олимпом», реклама которого фигурирует в каждой трансляции.

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