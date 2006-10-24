Результат «Рено» исключен из протокола Гран-при Японии, Квят поднялся на десятое место

Пилоты «Рено» Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг были дисквалифицированы по итогам Гран-при Японии. Оба гонщика финишировали в очках – Риккардо занимал шестую позицию, Хюлькенберг – десятую. Таким образом, пилот Шарль Леклер переместился на шестую строчку, Пьер Гасли («Торо Россо») и Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») отыграли по одному месту. В очковую зону поднялись пилот «Рейсинг Пойнт» Ланс Стролл и гонщик «Торо Россо» .

После финиша Гран-при Японии официальный протест на «Рено» подал «Рейсинг Пойнт». По их мнению, французская команда использовала автоматическую систему корректировки баланса тормозов, что запрещено регламентом. ФИА признала вину «Рено»: в постановлении говорится, что команда не нарушала технический регламент, однако действия «Рено» были классифицированы как помощь пилотажу. У французов есть время до четверга для обжалования решения.

Обновленное положение в личном зачете и Кубке конструкторов: «Торо Россо» и «Рейсинг Пойнт» приблизились к «Рено», у Квята, Риккардо и Хюлькенберга одинаковое количество очков

«Рейсинг Пойнт» подал официальный протест на систему автоматической регулировки тормозов «Рено». Решение будет принято не раньше среды