Онлайн-кинотеатр ivi покажет РПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы

Онлайн-кинотеатр ivi приобрел у «Газпром-медиа» права на трансляции футбольных турниров.

В рамках сделки ivi покажет российскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В сделку также вошли права на показ в интернете пакета спортивных и развлекательных каналов холдинга.

В «Газпром-медиа» считают, что сотрудничество поможет «максимизировать доход от эксплуатации прав партнеров».

Ivi планирует монетизировать права на ключевые футбольные матчи по модели «оплата за просмотр».

Согласно договору между компаниями, продажи рекламы на Smart TV перейдут сейлз-хаусу «Газпром-медиа».