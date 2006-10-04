Армянские ультрас взяли ответственность за дрон с флагом Нагорно-Карабахской Республики на матче «Карабаха» в ЛЕ

Фанатское движение «Первый армянский фронт» взяло на себя ответственность за инцидент, случившийся по ходу игры группового этапа «Дюделанж» — «Карабах» (1:4).

Судья прервал матч после того, как на поле вылетел дрон с флагом Нагорно-Карабахской республики.

Футболисты клуба из Азербайджана пытались сбить дрон мячом, началась потасовка. В результате команды покинули поле, но спустя некоторое время игра возобновилась.

В фейсбуке «Первого армянского фронта» говорится, что акцию провели участники движения из Бельгии.

Фото: страница «Первого армянского фронта» в фейсбуке

Нагорно-Карабахская республика – непризнанное государство, образованное в 1991 году на территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), входившей в состав Азербайджана во времена СССР.

После развала СССР между Азербайджаном и Арменией начался военный конфликт из-за территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. В результате 3-летней войны погибли десятки тысяч солдат и мирных жителей.

Военные действия завершились в 1994 году, после чего Нагорно-Карабахская республика была провозглашена независимым государством и до сих пор остается в данном статусе. Данная территория официально никем не признана, но де-факто является независимой республикой. Азербайджан выступает против данной позиции, территориальный спор продолжается до сих пор.

Матч «Карабаха» остановили из-за дрона с флагом Нагорно-Карабахской Республики. Тренер увел команду с поля