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Муж Ласицкене: «Боксерам от федерации за победу на ЧМ машина и 5 млн рублей, легкоатлетам от ВФЛА – СМС главы федерации с букетиком»

Теги чемпионат мира по легкой атлетике сборная России жен прыжки в высоту Федерация бокса России ВФЛА Мария Ласицкене (Кучина) Владас Ласицкас Легкая атлетика

Владас Ласицкас, супруг трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, сравнил подарок жене от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с призами для боксеров от Федерации бокса России. 

«Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина плюс 5 млн рублей.

Легкоатлетам от ВФЛА – СМС от главы федерации с букетиком», – написал Ласицкас в твиттере. 

Мария Ласицкене неоднократно выступала с критикой в адрес ВФЛА и призывала руководство организации уйти в отставку из-за недостаточных усилий в вопросе восстановления статуса ВФЛА на международной арене. 

Наша лучшая легкоатлетка воюет с федерацией. Ей угрожали недопуском, а она взяла третье золото ЧМ подряд

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