Муж Ласицкене: «Боксерам от федерации за победу на ЧМ машина и 5 млн рублей, легкоатлетам от ВФЛА – СМС главы федерации с букетиком»

Владас Ласицкас, супруг трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене, сравнил подарок жене от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с призами для боксеров от Федерации бокса России.
«Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина плюс 5 млн рублей.
Легкоатлетам от ВФЛА – СМС от главы федерации с букетиком», – написал Ласицкас в твиттере.
Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей 👍🏻— Vladas Lasitskas (@VladasLasitskas) October 3, 2019
Легкоатлетам от ВФЛА: смс от главы федерации с букетиком 😂 pic.twitter.com/ZR8qVfxG7G
Мария Ласицкене неоднократно выступала с критикой в адрес ВФЛА и призывала руководство организации уйти в отставку из-за недостаточных усилий в вопросе восстановления статуса ВФЛА на международной арене.
Наша лучшая легкоатлетка воюет с федерацией. Ей угрожали недопуском, а она взяла третье золото ЧМ подряд