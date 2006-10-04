«Реал»: «У Куртуа диагностирован острый гастроэнтерит»

выступил с официальным заявлением о состоянии вратаря .

«В связи с появляющейся информацией о нашем игроке Тибо Куртуа «Реал» заявляет следующее:

1. У нашего футболиста никогда не была диагностирована тревожность, соответственно, информация об этом является ложью.

2. У Тибо Куртуа был диагностирован острый гастроэнтерит с обезвоживанием и электролитным дисбалансом, в связи с чем он не смог доиграть матч с «Брюгге». Ему оказали помощь.

3. Организм игрока положительно реагирует на лечение», – говорится в заявлении «Реала».

В матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Брюгге» (2:2) Куртуа был заменен в перерыве. Сообщалось, что игрок покинул поле из-за головокружения и проблем с желудком.

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