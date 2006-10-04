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TNT Sports: «Барса» заменит Вальверде на тренера «Ривер Плейта» Гальярдо, если ситуация не улучшится

Теги Барселона Эрнесто Вальверде Ла Лига высшая лига Аргентина Ривер Плейт Марсело Гальярдо Футбол

«Барселона» рассматривает тренера «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо как кандидата на замену нынешнему главному тренеру Эрнесто Вальверде, утверждает TNT Sports.

Сообщается, что 43-летний аргентинец – первый претендент на пост тренера каталонцев, если Вальверде не исправит ситуацию в ближайшее время.

Руководство «Барселоны» уже общалось с Гальярдо, но тот не намерен уходить из клуба, пока «Ривер Плейт» участвует в Кубке Либертадорес.

Контракт аргентинского специалиста рассчитан до 2021 года.

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