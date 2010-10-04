может обменять нападающего Антуана Гризманна на форварда «ПСЖ» Неймара в случае, если в ближайшие месяцы отношения француза с не наладятся, сообщает Le10Sport.

По информации источника, руководство «Барсы» пристально следит за развитием отношений между Месси и Гризманном. Если Месси не перестанет обвинять клуб в подписании француза, а также в неудачной попытке приобретения , руководство «Барселоны» готово рассмотреть возможность обмена Гризманна на бразильца.

Сообщается, что Неймар очень хочет вернуться в каталонский клуб, однако позиция по этому вопросу неизвестна.

Гризманн в сезоне-2019/20 провел за «Барселону» 7 игр в , забил три мяча и отдал три голевые передачи. Неймар же пропустил начало сезона, так как восстанавливался от травмы. В этом сезоне он сыграл в 4 матчах за «ПСЖ» и забил три мяча.