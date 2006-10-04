Обамеянг, де Брюйне, Трент и Сон – претенденты на приз игроку сентября в АПЛ

Объявлены претенденты на звание лучшего игрока чемпионата Англии в сентябре.
Ими стали защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд, форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, хавбеки «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне и Рияд Марез, нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, защитник «Лестера» Рикарду Перейра, форвард «Борнмута» Каллум Уилсон и полузащитник «Астон Виллы» Джон Макгинн.
Лучший игрок будет определен совместным голосованием болельщиков, капитанов клубов АПЛ и экспертов.
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