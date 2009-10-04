Реклама 18+
Реклама 18+

Прыгунья в длину Дарья Клишина из-за травмы не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике

Теги прыжки в длину сборная России жен травмы Дарья Клишина Легкая атлетика

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе из-за травмы. 

«К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате мира в Дохе и были вынуждены сняться.

Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков.

Прилетела сюда, продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать.

Важнее сейчас плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт», – сказала Клишина. 

Клишина является серебряным призером чемпионата мира-2017. 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья