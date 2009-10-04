Прыгунья в длину Дарья Клишина из-за травмы не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике

Российская прыгунья в длину не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе из-за травмы.

«К сожалению, мы с моей командой приняли решение не выступать на чемпионате мира в Дохе и были вынуждены сняться.

Причиной стала травма передней поверхности бедра, которая не позволит показать мне здесь высокий уровень прыжков.

Прилетела сюда, продолжала тренироваться, но сегодня после контрольной тренировки мы с тренером приняли решение не выступать.

Важнее сейчас плавно и без форсирования подготовиться к олимпийскому сезону, а не во что бы то ни стало выступить здесь. Конечно, расстроена, но это спорт», – сказала Клишина.

Клишина является серебряным призером чемпионата мира-2017.