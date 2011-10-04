Россиянин Михаил Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике-2019 в Катаре, взял бронзу.

Оба спортсмена установили личные рекорды – 2,35 м.

Победил чемпион мира-2017 Мутаз Баршим из Катара (2,37 м).

Для Акименко эта медаль стала первой на взрослых международных соревнованиях, у Иванюка – первая медаль ЧМ.

Это четвертая и пятая медали сборной России на этом чемпионате мира. Ранее золото взяли Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), серебро у Сергея Шубенкова (110 м с барьерами).