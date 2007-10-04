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Shanghai Trophy. Медведева, Турсынбаева, Лим Ын Су выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты сборная Китая сборная Казахстана сборная Южной Кореи сборная Италии женское катание Евгения Медведева Элизабет Турсынбаева сборная Гонконга Роберта Родегейро Чэнь Хун Лим Ын Су Shanghai Trophy И Кристи Лен Фигурное катание

Сегодня в Китае на турнире Shanghai Trophy женщины представят произвольные программы.

После короткой программы лидирует россиянка Евгения Медведева.

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15.00 по московскому времени, трансляцияздесь.

1. Роберта Родегейро (Италия)
2. И Кристи Лен (Гонконг)
3. Чэнь Хун И (Китай)
4. Лим Ын Су (Южная Корея)
5. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)
6. Евгения Медведева (Россия)

После короткой программы

1. Евгения Медведева (Россия) – 72,16
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 69,24
3. Лим Ын Су (Южная Корея) – 62,97
4. Чэнь Хун И (Китай) – 53,85
5. И Кристи Лен (Гонконг) – 52,47
6. Роберта Родегейро (Италия) – 50,65

Расписание турнира Shanghai Trophy. Там выступят Медведева и Синицина и Кацалапов

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