Shanghai Trophy. Медведева, Турсынбаева, Лим Ын Су выступят с произвольными программами

Сегодня в Китае на турнире Shanghai Trophy женщины представят произвольные программы.

После короткой программы лидирует россиянка Евгения Медведева.

Shanghai Trophy

Шанхай, Китай

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15.00 по московскому времени, трансляция – здесь.

1. Роберта Родегейро (Италия)

2. И Кристи Лен (Гонконг)

3. Чэнь Хун И (Китай)

4. Лим Ын Су (Южная Корея)

5. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)

6. Евгения Медведева (Россия)

После короткой программы

1. Евгения Медведева (Россия) – 72,16

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 69,24

3. Лим Ын Су (Южная Корея) – 62,97

4. Чэнь Хун И (Китай) – 53,85

5. И Кристи Лен (Гонконг) – 52,47

6. Роберта Родегейро (Италия) – 50,65

Расписание турнира Shanghai Trophy. Там выступят Медведева и Синицина и Кацалапов