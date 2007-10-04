Shanghai Trophy. Медведева, Турсынбаева, Лим Ын Су выступят с произвольными программами

Сегодня в Китае на турнире Shanghai Trophy женщины представят произвольные программы.
После короткой программы лидирует россиянка Евгения Медведева.
Shanghai Trophy
Шанхай, Китай
Женщины
Произвольная программа
Начало – 15.00 по московскому времени, трансляция – здесь.
1. Роберта Родегейро (Италия)
2. И Кристи Лен (Гонконг)
3. Чэнь Хун И (Китай)
4. Лим Ын Су (Южная Корея)
5. Элизабет Турсынбаева (Казахстан)
6. Евгения Медведева (Россия)
После короткой программы
1. Евгения Медведева (Россия) – 72,16
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) – 69,24
3. Лим Ын Су (Южная Корея) – 62,97
4. Чэнь Хун И (Китай) – 53,85
5. И Кристи Лен (Гонконг) – 52,47
6. Роберта Родегейро (Италия) – 50,65
Расписание турнира Shanghai Trophy. Там выступят Медведева и Синицина и Кацалапов