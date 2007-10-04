Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей 2-го тура группового этапа .

В четверг ЦСКА проиграл «Эспаньолу» (0:2), а уступил «Хетафе» (1:2).

У России по-прежнему 43,549 балла и 6-е место в рейтинге.

накануне оказался слабее «Фейеноорда» (0:2), «Витория» проиграла «Айнтрахту» (0:1), «Брага» сыграла вничью со «Слованом» (2:2), а победил ЛАСК (2:1).

Таким образом, Португалия увеличила число баллов до 43,449, но осталась на 7-й позиции.

Шестое место по итогам сезона позволит заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки: три в Лигу чемпионов, одну – в Лигу Европы, две – в новый еврокубковый турнир Лига конференций.