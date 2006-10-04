НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Чикаго» в Праге, «Айлендерс» примут «Вашингтон», «Коламбус» против «Торонто»

«Филадельфия» сыграет с «Чикаго» в Праге на «О2 Арене» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 октября, 21.00, «О2 Арена»
- Дата проведения
- 5 октября, 02.00, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
- Дата проведения
- 5 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 5 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 5 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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