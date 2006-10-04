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НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Чикаго» в Праге, «Айлендерс» примут «Вашингтон», «Коламбус» против «Торонто»

Теги результаты Нью-Джерси Айлендерс Филадельфия Торонто Вашингтон Коламбус Чикаго Сан-Хосе НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

«Филадельфия» сыграет с «Чикаго» в Праге на «О2 Арене» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Чикаго
Дата проведения
4 октября, 21.00, «О2 Арена»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Вашингтон
Дата проведения
5 октября, 02.00, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Виннипег
Дата проведения
5 октября, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Торонто
Дата проведения
5 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Вегас
Дата проведения
5 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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