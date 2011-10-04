Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов ., утверждает The Sun

По информации источника, главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер включил 22-летнего форварда в список целей для усиления позиции нападающего в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что скауты английского клуба следили за игрой Соболева в этом сезоне. В 11 матчах РПЛ игрок забил 8 голов.

«МЮ» также интересуется Каллумом Уилсоном из «Борнмута», форвардом «Лиона» Муссой Дембеле и из «Ювентуса».