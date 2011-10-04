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The Sun: «МЮ» интересуется форвардом «Крыльев» Соболевым. Он в трансферном листе Сульшера на январь

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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»., утверждает The Sun

По информации источника, главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер включил 22-летнего форварда в список целей для усиления позиции нападающего в зимнее трансферное окно. 

Отмечается, что скауты английского клуба следили за игрой Соболева в этом сезоне. В 11 матчах РПЛ игрок забил 8 голов.

«МЮ» также интересуется Каллумом Уилсоном из «Борнмута», форвардом «Лиона» Муссой Дембеле и Марио Манджукичем из «Ювентуса».

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