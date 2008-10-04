Супруга главы селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила негативно отозвалась о главном тренере клуба после поражения команды от «Эспаньола» (0:2) в матче Лиги Европы.

Девушка в инстаграме заявила о неприязни к специалисту: «Меня он никогда не радовал. ####### (проиграл) прошлый сезон полностью. А сейчас выезжает на ошибках соперников».

«Пацаны все, хоть и неизвестные, но все в порядке. И он принимает решения, когда пацаны, которые в порядке, тупо проседают по лавкам, потому что играть он ставит по личному отношению, а не по боевой готовности.

А так, как вы сказали, что я близка, то есть знаю гораздо больше, чем вы, сидя на трибунах и крича, что мы не «Спартак».

Только потому, что у нас такой ######## (отличный) тренер, мы проиграли всю вторую половину сезона и остались без Лиги чемпионов и денег, а ЦСКА в них нуждается как никто другой,потому что мы нищие.

Просто потому что он боится брать на себя какую-либо ответственность. Просто он обыграл «Реал» и в свете этой заслуги выглядит топчиком, и все так были на кураже после этого, что, видимо, и не заметили, как мы оказались в жопе», – добавила Людмила.

После того, как болельщики ЦСКА стали писать ей негативные комментарии, жена Дюкова закрыла страницу в инстаграме, а переписка была удалена.

Фото: твиттер @tasha77m

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