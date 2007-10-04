Ли-Ольсен о каминг-ауте: «Мне могут кричать «гомик» и «педрила», но надеюсь, я помогу другим набраться смелости»

Вратарь Йон Ли-Ольсен, выступающий в чемпионате Дании за «Рунгстед Сайер Кэпитал», прокомментировал свое решение публично признаться, что он гей.

«Мне было очень сложно признаться своим родителям, но это было легче, чем сделать это в хоккейной среде.

Публика может непросто отнестись к этому, на матчах могут кричать «гомик» и «педрила». Вот почему я спрашивал себя, готовы ли люди к этому и смогут ли они принять меня таким, какой я есть.

Уверен, в будущем последуют и другие каминг-ауты. Надеюсь, я смогу помочь другим набраться смелости.

Мне было неудобно играть роль того, кем я не был. В августе я отправил партнерам по команде сообщение: «Привет, ребята. У меня есть кое-что, что я хотел бы вам сказать. Я гей. Я надеюсь, что это круто и что это ничего не изменит».

Это было важно. Я испытывал странное чувство. Но после этого пути назад не было. Одноклубники написали, что очень уважают тот факт, что я осмелился признаться в этом, и что не изменили отношения ко мне. Во время тренировки они просто общались со мной, как будто это был совершенно обычный день. Это было мило», – сказал Ли-Ольсен.

Датский вратарь Ли-Ольсен признался, что он гей

«Долгие годы я жил во лжи. Потому что я гей». Первый каминг-аут в хоккее