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Евролига. «Зенит» в гостях у «Альбы», ЦСКА – у «Валенсии» и другие матчи

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Сегодня пятью матчами продолжится 1-й тур регулярного чемпионата Евролиги-2019/20.

Петербургский «Зенит» дебютирует в турнире выездным матчем с берлинской «Альбой». Действующий обладатель трофея московский ЦСКА начнет очередной поход в гостях у испанской «Валенсии».

Евролига

Регулярный чемпионат

1-й тур

Жальгирис Литва  –  Кирольбет Баскония Испания
Дата проведения
4 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Анадолу Эфес Турция  –  Барселона Ласса Испания
Дата проведения
4 октября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Альба Германия  –  Зенит Россия
Дата проведения
4 октября, 21.00, «Mercedes-Benz Arena»
Онлайн матча

Виллербанн Франция  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
4 октября, 21.45, «Астробаль»
Онлайн матча

Валенсия Баскет Испания  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
4 октября, 22.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Бавария Германия – 1-0, Химки Россия – 1-0, Панатинаикос Греция – 1-0, Реал Испания – 1-0, ЦСКА Россия – 0-0, Анадолу Эфес Турция – 0-0, Барселона Испания – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Альба Германия – 0-0, Зенит Россия – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Валенсия Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-1, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 0-1, Милан Италия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

ЦСКА и «Химки» хотят в «Финал четырех». Но вряд ли, в этом году в Евролиге будет адская мясорубка

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