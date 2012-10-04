В составе сборной России произошли изменения из-за травм хавбека Романа Зобнина и полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

Вместо них вызваны защитник Владислав Игнатьев («Локомотив») и полузащитник Павел Могилевец ( ).

Жемалетдинов повредил мышцу задней поверхности бедра в игре Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2), Зобнин получил мышечное повреждение на тренировке «Спартака».

Россия в отборочном раунде Евро-2020 сыграет с Шотландией 10 октября в Москве, а с Кипром – на выезде 13 октября.