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Владислав Игнатьев и Могилевец вызваны в сборную России вместо Зобнина и Жемалетдинова

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В составе сборной России произошли изменения из-за травм хавбека «Спартака» Романа Зобнина и полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

Вместо них вызваны защитник Владислав Игнатьев («Локомотив») и полузащитник Павел Могилевец («Рубин»).

Жемалетдинов повредил мышцу задней поверхности бедра в игре Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2), Зобнин получил мышечное повреждение на тренировке «Спартака».

Россия в отборочном раунде Евро-2020 сыграет с Шотландией 10 октября в Москве, а с Кипром – на выезде 13 октября. 

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