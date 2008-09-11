Белозеров сменит Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России

Сергей Белозеров сменит на посту старшего тренера мужской сборной России по биатлону.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России ( ).

«Перестановки на посту старшего тренера мужской сборной команды еще нужно утвердить в спорта РФ», – отметили в СБР.

Хованцев продолжит занимать пост главного тренера национальной команды.

Белозеров ранее работал с резервной мужской сборной России.

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