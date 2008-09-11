Белозеров сменит Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России

Сергей Белозеров сменит Анатолия Хованцева на посту старшего тренера мужской сборной России по биатлону.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России (СБР).
«Перестановки на посту старшего тренера мужской сборной команды еще нужно утвердить в Министерстве спорта РФ», – отметили в СБР.
Хованцев продолжит занимать пост главного тренера национальной команды.
Белозеров ранее работал с резервной мужской сборной России.
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