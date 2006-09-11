Реклама 18+
Реклама 18+

Конте зарабатывает в «Интере» 11 млн евро в год. Больше, чем Сарри и Анчелотти вместе взятые

Теги Интер Рома Милан Парма Удинезе Сампдория Кальяри Лацио Аталанта Торино Фиорентина Лучано Спаллетти Филиппо Индзаги Карло Анчелотти Эудженио Корини Вальтер Мадзарри Марко Джампаоло Роберто Д′Аверса Фабио Ливерани Ювентус Игор Тудор серия А Италия Наполи Лечче Болонья Дженоа Синиша Михайлович Антонио Конте Брешия Верона Джан Пьеро Гасперини Массимилиано Аллегри Иван Юрич Роберто Де Дзерби Аурелио Андреаццоли Сассуоло СПАЛ Монте Эусебио Ди Франческо Роландо Маран Паулу Фонсека Маурицио Сарри Леонардо Семпличи деньги Футбол

La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат тренеров Серии А.

Лидером является возглавляющий «Интер» Антонио Конте – он зарабатывает 11 миллионов евро в год.

На втором месте – Маурицио Сарри («Ювентус») – 5,5 млн. Карло Анчелотти получает в «Наполи» на 500 тысяч евро меньше.

В топ-5 также входят Синиша Михайлович («Болонья») и Паулу Фонсека («Рома») – они зарабатывают по 3 млн евро в год.

Стоит отметить, что «Интер» продолжает платить зарплату Лучано Спаллетти – 4,5 млн евро в год, а «Ювентус» платит Массимилиано Аллегри – 7,5 млн евро.

Рейтинг зарплат Серии А: «Юве» тратит как 10 клубов в сумме, Роналду получает больше, чем все игроки «Удинезе»

фото

Картинка: телеграм-канал ДжанлукаЛападула.

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+