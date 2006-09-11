Конте зарабатывает в «Интере» 11 млн евро в год. Больше, чем Сарри и Анчелотти вместе взятые

La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат тренеров Серии А.
Лидером является возглавляющий «Интер» Антонио Конте – он зарабатывает 11 миллионов евро в год.
На втором месте – Маурицио Сарри («Ювентус») – 5,5 млн. Карло Анчелотти получает в «Наполи» на 500 тысяч евро меньше.
В топ-5 также входят Синиша Михайлович («Болонья») и Паулу Фонсека («Рома») – они зарабатывают по 3 млн евро в год.
Стоит отметить, что «Интер» продолжает платить зарплату Лучано Спаллетти – 4,5 млн евро в год, а «Ювентус» платит Массимилиано Аллегри – 7,5 млн евро.
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Картинка: телеграм-канал ДжанлукаЛападула.