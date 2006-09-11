Конте зарабатывает в «Интере» 11 млн евро в год. Больше, чем Сарри и Анчелотти вместе взятые

La Gazzetta dello Sport опубликовала рейтинг зарплат тренеров Серии А.

Лидером является возглавляющий «Интер» Антонио Конте – он зарабатывает 11 миллионов евро в год.

На втором месте – Маурицио Сарри ( ) – 5,5 млн. Карло Анчелотти получает в «Наполи» на 500 тысяч евро меньше.

В топ-5 также входят Синиша Михайлович ( ) и Паулу Фонсека («Рома») – они зарабатывают по 3 млн евро в год.

Стоит отметить, что продолжает платить зарплату Лучано Спаллетти – 4,5 млн евро в год, а «Ювентус» платит – 7,5 млн евро.

Рейтинг зарплат Серии А: «Юве» тратит как 10 клубов в сумме, Роналду получает больше, чем все игроки «Удинезе»

Картинка: телеграм-канал ДжанлукаЛападула.