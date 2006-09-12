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Слуцкий и Березуцкие построят в Волгограде стадион «Бомбонера» за 45-50 млн рублей. Там будут тренироваться дети

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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий к началу лета 2020 года намерен построить арену для своей футбольной школы в Волгограде.

48-летний специалист уже приобрел за собственные средства земельный участок в Советском районе города, где будет возведен стадион с трибуной на несколько сотен мест, раздевалками и ограждениями.

Строительство арены обойдется примерно в 45-50 млн рублей, при этом деньги будет вкладывать не только Слуцкий, но и его ассистенты по тренерскому штабу «Витесса» – Алексей и Василий Березуцкие, сообщает «Спорт-Экспресс».

Название будущему стадиону уже придумано — «Бомбонера», в честь арены в Буэнос-Айресе, где играют «Бока Хуниорс».

Ожидается, что на стадионе в Волгограде будут тренироваться 250 детей, которые бесплатно занимаются в школе имени  Слуцкого.

Ближайшие месяцы уйдут на оформление бумаг, а примерно с марта начнутся непосредственные работы. Планируется, что стадион будет готов к 1 июня.

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