Месси по-прежнему испытывает дискомфорт и пропустит матч с «Валенсией»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы.
Аргентинец не сыграет в ближайшем матче чемпионата Испании с «Валенсией» на этих выходных. Травма по-прежнему создает Месси дискомфорт, хоть он и работает в общей группе.
Он поедет с командой на выезд на первый тур группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Если же дискомфорт не позволит сыграть и там, то в «Барсе» рассчитывают, что с «Гранадой» через неделю он точно будет готов выйти на поле.
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