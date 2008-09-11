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Месси по-прежнему испытывает дискомфорт и пропустит матч с «Валенсией»

Теги Барселона Валенсия Лионель Месси Ла Лига травмы Футбол

Капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы.

Аргентинец не сыграет в ближайшем матче чемпионата Испании с «Валенсией» на этих выходных. Травма по-прежнему создает Месси дискомфорт, хоть он и работает в общей группе.

Он поедет с командой на выезд на первый тур группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Если же дискомфорт не позволит сыграть и там, то в «Барсе» рассчитывают, что с «Гранадой» через неделю он точно будет готов выйти на поле.

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