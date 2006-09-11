Овечкин о протестах в Москве: «С плакатом на Тверскую не пойду, если захочу что-то сказать»

Капитан «Вашингтона» поделился мнением об акциях протеста в Москве.

«У нас свободная страна. Каждый говорит, что хочет.

Но, допустим, я, если что-то захочу сказать, с плакатом на Тверскую не пойду.

Представляете, какое это неудобство городу? Нужно все перекрывать, охранять. Но если люди так считают – это их право.

Сейчас много возможностей. И социальные сети, и все что угодно. Это раньше, в 1990-е, как достучишься? А сейчас хоть отсюда начинай вести прямой эфир и говори», – сказал Овечкин.

Напомним, что в июле и в августе в Москве проходили акции протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

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