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«Торпедо» обыграло ЦСКА впервые с 2016 года

Теги ЦСКА Торпедо КХЛ Хоккей

«Торпедо» победило ЦСКА в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию этого матча.

Победную шайбу за три секунды до конца дополнительного времени забросил Станислав Бочаров.

Это первая победа «Торпедо» над ЦСКА с 2016 года. Тогда в плей-офф Кубка Гагарина нижегородцы победили также со счетом 2:1.

В регулярном чемпионате «Торпедо» в последний раз побеждал ЦСКА в 2015 году.

Торпедо – ЦСКА 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)
Дата проведения
11 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Григоренко (Капризов)
1:1 – 27 Жафяров (Варфоломеев)
2:1 – 64 Бочаров (Аляев)

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