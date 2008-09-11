«Торпедо» обыграло ЦСКА впервые с 2016 года

«Торпедо» победило в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ.

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию этого матча.

Победную шайбу за три секунды до конца дополнительного времени забросил Станислав Бочаров.

Это первая победа «Торпедо» над ЦСКА с 2016 года. Тогда в плей-офф Кубка Гагарина нижегородцы победили также со счетом 2:1.

В регулярном чемпионате «Торпедо» в последний раз побеждал ЦСКА в 2015 году.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ