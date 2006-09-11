Али Абдель-Азиз: «Жорж Сен-Пьер будет следующим соперником Хабиба»

Менеджер чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, кто станет наиболее вероятным соперником для российского бойца.

«Никого не волнует, что хочет Фергюсон. Насколько я знаю, Жорж – следующий соперник Хабиба. Это то, чего я хочу.

Тони не получит того, чего хочет. Произойдет то, чего хочет Хабиб. Если он позвонит мне и скажет, что хочет драться с Сен-Пьером, то так и будет.

Жорж – мой друг на протяжении 10 лет и я знаю, что он хочет драться с Хабибом. Это будет бой за звание величайшего бойца всех времен», – сказал Абдель-Азиз.

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Хабиб – на втором месте рейтинга лучших бойцов UFC. Джонс – на первом