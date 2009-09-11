Catalunya Radio: Месси может перейти в «Интер Майами». Переговоры с ним ведет Бекхэм

Нападающий «Барселоны» может перейти в «Интер Майами», сообщает As со ссылкой на Catalunya Radio.

Сообщается, что переговоры с аргентинцем ведет . Он стремится убедить Месси согласиться на переход. Также сообщается, что американский клуб готов предложить аргентинцу очень внушительный оклад.

«Интер Майами» начнет выступать в с 2020 года. Также сообщалось, что в американский клуб могут перейти нападающие Эдинсон Кавани и Луис Суарес.

В настоящий момент Месси продолжает восстанавливаться от травмы, полученной во время предсезонной подготовки. Ранее стало известно, что игрок, скорее всего, пропустит из-за этого повреждения матч группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии»