Catalunya Radio: Месси может перейти в «Интер Майами». Переговоры с ним ведет Бекхэм

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может перейти в «Интер Майами», сообщает As со ссылкой на Catalunya Radio.
Сообщается, что переговоры с аргентинцем ведет Дэвид Бекхэм. Он стремится убедить Месси согласиться на переход. Также сообщается, что американский клуб готов предложить аргентинцу очень внушительный оклад.
«Интер Майами» начнет выступать в МЛС с 2020 года. Также сообщалось, что в американский клуб могут перейти нападающие Эдинсон Кавани и Луис Суарес.
В настоящий момент Месси продолжает восстанавливаться от травмы, полученной во время предсезонной подготовки. Ранее стало известно, что игрок, скорее всего, пропустит из-за этого повреждения матч группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии»