Сотрудники парижской клиники: «Шумахер находится в сознании»

Одна из медсестер больницы имени Жоржа Помпиду подтвердила, что является пациентом парижской клиники.

«Да, он действительно является нашим пациентом. И я могу заверить вас, что сейчас он находится в сознании», – сказала медсестра.

Семикратный чемпион «Формулы-1», как ранее сообщал Le Parisien, стал пациентом профессора Филиппа Менаше, который известен по своим передовым работам, посвященным терапии с помощью стволовых клеток.

Шумахер продолжает процесс реабилитации после травмы головы, полученной в 2013 году. О состоянии Шумахера прессе почти ничего не сообщается, но немца периодически навещают его друзья.

Пять лет назад Шумахер чуть не погиб. Что известно о его здоровье сейчас