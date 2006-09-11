«Локо» может снести стадион в 2020 или 2021 году. Клуб планирует провести один сезон на «ВТБ-Арене»

может снести свой стадион и построить на его месте новый, а один из двух следующих сезонов провести на «ВТБ-Арене», домашнем стадионе , сообщает журналист Нобель Арустамян.

«Снесет ли «Локомотив» «РЖД Арену»? Клуб обсуждает серьезную реконструкцию стадиона.

«Локомотив» наконец-то всерьез занялся вопросом реконструкции «РЖД Арены». В ближайший месяц руководство клуба должно провести встречу с архитекторами и московской мэрией. От ее итогов зависит, когда именно начнутся работы в Черкизове — следующим летом или летом 2021 года.

Также «Локо» и РЖД еще в раздумьях о том, как именно обновлять стадион: реконструировать или же основательно перестроить. Вообще, в клубе и РЖД думают о сносе стадиона и возведении новой арены, но это чересчур дорогое удовольствие. Окончательное решение и бюджет будут приняты в декабре нынешнего года.

Далеко не факт, что арена обзаведется крышей над полем, о которой так мечтал Илья Геркус.

Ради работ на домашнем стадионе клуб готов сменить прописку. Ожидается, что один из ближайших двух сезонов «Локомотив» проведет на стадионе «Динамо». Переезд в Петровский парк — пока самый вероятный вариант», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.