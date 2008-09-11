Месси, скорее всего, не сыграет с «Боруссией» в ЛЧ

Нападающий «Барселоны» может пропустить матч группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской .

Медицинская служба каталонского клуба работает с Месси в ежедневном режиме, однако не может назвать точную дату возвращения аргентинца на поле.

Сам Месси был нацелен вернуться на поле еще в матче с «Валенсией», который состоится на этих выходных. Однако дискомфорт, который он испытывает, а также то, что он не набрал необходимые игровые кондиции, откладывают его возвращение в игру.