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Месси, скорее всего, не сыграет с «Боруссией» в ЛЧ

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов травмы Футбол

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может пропустить матч группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Медицинская служба каталонского клуба работает с Месси в ежедневном режиме, однако не может назвать точную дату возвращения аргентинца на поле.

Сам Месси был нацелен вернуться на поле еще в матче с «Валенсией», который состоится на этих выходных. Однако дискомфорт, который он испытывает, а также то, что он не набрал необходимые игровые кондиции, откладывают его возвращение в игру.

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