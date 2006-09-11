Колби Ковингтон – о Хабибе: «Я не впечатлен этим ублюдком. Нокаутирую его»

Топовый полусредневес Колби Ковингтон поделился мнением от боя между чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым против Дастина Порье.

«Я не впечатлен. Мы все знаем, что Дастин может разбить нос, но он ничего не смог сделать с тейкдаунами Хабиба.

Я видел, как Дастина тренировали лучшие борцы АТТ, но его борьба от этого не стала лучше. Хабиб избивает тех, кто не может бороться.

Если бы он дрался с таким борцом, как я, то был бы вскрыт и нокаутирован. Так что я не впечатлен этим ублюдком», – заявил Ковингтон.

Хабиб победил Порье в третьем раунде удушающим приемом на 242.

Хабиб – на втором месте рейтинга лучших бойцов UFC. Джонс – на первом

Ковингтон – любимый боец Трампа. Теперь он претендент на титул UFC