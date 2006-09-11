Иранская болельщица скончалась после самосожжения. Ее судили за попытку пройти на стадион

Иранская болельщица Сахар Ходаяри скончалась в больнице после акта самосожжения.

Женщина подожгла себя в Тегеране после того, как отложили судебное заседание в ее отношении за попытку проникнуть на футбольный стадион под видом мужчины.

Утверждается, что она услышала, как обсуждают ее возможное наказание – от полугода до двух лет в колонии.

Сразу по выходе из здания суда она подожгла себя. Спустя несколько дней Ходаяри умерла в больнице. Она была задержана в марте, когда пыталась пробраться на матч .

Женщинам в Иране запрещено посещать спортивные мероприятия с 1981 года. Запрет временно снимался во время трансляций ЧМ-2018 на стадионах.

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