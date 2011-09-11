Школьник из Сибири носит хвостик как у Златана. Администрация школы считает это вредным влиянием Запада и геев

У администрации средней школы №4 города Сосновоборска Красноярского края произошел конфликт с учеником 4-го класса Прохором Ильиных из-за хвостика в стиле нападающего .

Прохор занимается футболом, выигрывал различные кубки и медали. Любимым футболистом школьника является Ибрагимович, поэтому он носит прическу с выбритыми висками и обесцвеченным хвостиком на макушке.

Администрация школы считает, что окрашивание волос в яркие цвета пошло с запада, от представителей сексуальных меньшинств. Также педагоги ссылаются на «Гитлерюгенд» – юношескую военизированную нацистскую организацию, существовавшую в Германии с 1926 по 1945 год.

Завуч Ольга Смирнова показала ребенку распечатку статьи с критикой подобных причесок. В этом материале автор ссылался в том числе числе и на стрижки, которые носили члены «Гитлерюгенда».

«Это вызывающая прическа. Это не обще-деловой стиль. Я выходила на Прохора и просила: Прохор, ну давай поговорим об этом. Мы посмотрели футболистов на сайте, у которых пучки. У ребенка слепое подражание. Хорошо, футбол, юниор. Он еще там (в секции) не записан. И Глушков, тренер, тоже не знает о существовании Прохора пока», — сказала Смирнова.

Фото: телеграм-канал «Борус»

«Полное самодурство директора и завуча. Это травмирование детской психики: срывают резинку, вызывают родителей. Ребенок замкнется сам в себе психологически. Откажется ходить в школу. Откажется ходить на тренировки. Просто будет бояться, что так будут делать с ним везде. Об этом директор не думают с завучем: о психологии ребенка.

Он еще маленький. И он это по-другому все воспринимает. При этом он хорошо подготовлен физически, в техническом плане. Родители для него делают все, они молодцы: три раза в неделю возят его из Сосновоборска в Красноярск (40 км — прим. Sports.ru). Ни одной тренировки не прогуляли. Ездили на игры в Томск, в Саяногорск вместе с ним.

В наше время, сами понимаете, насколько это тяжело — отпроситься с работы, уехать, да и недешево это все. У него есть мечта — играть в «Манчестер Юнайтед». Родители его поддерживают. Он сам верит в это», – сказал тренер Прохора Александр Глушков.

Руководители школы вызвали родителей на беседу и предложили перевести мальчика на домашнее обучение. Те, в свою очередь, заняли принципиальную позицию и потребовали письменного разъяснения, в чем именно неправ их сын. С этим ответом родители намерены обратиться в прокуратуру, чтобы действиям педагогов дали правовую оценку.

Педагоги школы в дополнении к уставу намерены задокументировать, что волосы учеников не должны быть обесцвечены, а длина челки в распущенном виде не должна быть ниже уровня бровей.