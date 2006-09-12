Следком заинтересовался ситуацией с Прохором, у которого проблемы в школе из-за прически как у Златана

Главное следственное управление СК по Красноярскому краю начало доследственную проверку в связи с конфликтом в школе в Сосновоборске, где руководство потребовало от ученика сменить прическу.

Четвероклассник Прохор Ильиных носит хвостик как у форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» .

«По предварительным данным, 5 сентября 2019 года ученик 4-го класса пришел в школу, где учитель сделала ему замечание из-за прически. Затем в беседе с родителями администрация школы предложила им перевести сына на домашнее обучение, если они не готовы выполнять требования педагога.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются мальчик и его родители, учитель и директор школы. Следователям предстоит установить правомерность требований представителей школьной администрации, а также рассмотреть вопрос о возможном превышении должностных полномочий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении на сайте СК по Красноярскому краю.

Ибрагимовича в инстаграме просят поддержать Прохора, у которого проблемы в школе из-за прически