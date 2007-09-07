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Первый канал покажет финал US Open между Медведевым и Надалем

Теги Рафаэль Надаль US Open ATP Первый канал Даниил Медведев Теннис

Первый канал в воскресенье в прямом эфире покажет финал US Open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем, сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания канала Василий Конов.

Матч начнется в 23:00 по Москве.

Медведев – всего третий российский мужчина в финале «Большого шлема». До него в решающий матч ТБШ последним выходил Марат Сафин в 2005-м.

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