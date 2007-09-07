ЧМ-2019 по баскетболу, Франция сыграет с Литвой, США встретятся с Грецией

В субботу пройдут четыре матча второго группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.
Франция сыграет с Литвой, США встретятся с Грецией Янниса Адетокумбо.
Китай
Второй групповой этап
Группа K
- Дата проведения
- 7 сентября, 11.30, «Shenzhen Bay Sports Centre»
- Дата проведения
- 7 сентября, 15.30, «Shenzhen Bay Sports Centre»
Положение команд: США – 3-0, Бразилия – 3-0, Греция – 2-1, Чехия – 2-1.
Группа L
- Дата проведения
- 7 сентября, 11.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park»
- Дата проведения
- 7 сентября, 15.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park»
Положение команд: Франция – 3-0, Австралия – 3-0, Литва – 2-1, Доминиканская республика – 2-1.
Группа I
Положение команд: Аргентина – 4-0, Польша – 4-0, Россия – 2-2, Венесуэла – 2-2.
Группа J
Положение команд: Сербия – 4-0, Испания – 4-0, Италия – 2-2, Пуэрто-Рико – 2-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.