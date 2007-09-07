ЧМ-2019 по баскетболу, Франция сыграет с Литвой, США встретятся с Грецией

В субботу пройдут четыре матча второго группового этапа чемпионата мира-2019 по баскетболу в Китае.

Франция сыграет с Литвой, США встретятся с Грецией Янниса Адетокумбо.

Китай

Второй групповой этап

Группа K

Бразилия – Чехия Дата проведения 7 сентября, 11.30, «Shenzhen Bay Sports Centre» Онлайн матча

США – Греция Дата проведения 7 сентября, 15.30, «Shenzhen Bay Sports Centre» Онлайн матча

Положение команд: США – 3-0, Бразилия – 3-0, Греция – 2-1, Чехия – 2-1.

Группа L

Австралия – Доминикана Дата проведения 7 сентября, 11.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park» Онлайн матча

Франция – Литва Дата проведения 7 сентября, 15.00, «Nanjing Youth Olympic Sports Park» Онлайн матча

Положение команд: Франция – 3-0, Австралия – 3-0, Литва – 2-1, Доминиканская республика – 2-1.

Группа I

Положение команд: Аргентина – 4-0, Польша – 4-0, Россия – 2-2, Венесуэла – 2-2.

Группа J

Положение команд: Сербия – 4-0, Испания – 4-0, Италия – 2-2, Пуэрто-Рико – 2-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.